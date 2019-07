Il Mattino - Icardi o Lozano in attacco, Giuntoli sta lavorando per l'acquisto di una punta! No di Rodrigo

Calciomercato Napoli - Il Napoli lavora per acquistare una terza punta oltre Milik e Mertens che già sono in rosa. Come riporta Il Mattino, Lozano e Icardi, dopo il no di Rodrigo, potrebbero essere i primi due nomi che tratta Giuntoli. Ecco quanto evidenziato da Calcionapoli24.

Calcio Napoli mercato - Lozano o Icardi dopo il 'no' di Rodrigo