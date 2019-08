Il Mattino - Icardi alla Juventus, Paratici bluffa: se non fosse per la rivalità con Marotta già avrebbe chiuso l'operazione

Calciomercato - Mauro Icardi conteso da mezza Italia: su di lui Juventus, Napoli e Roma. Ognuna di queste con una proposta diversa, una soluzione alternativa che accontenterebbe differentemente calciatore e club nerazzurro. Secondo quanto riferito dal Mattino, le parole di Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus che ieri a Villar Perosa quasi snobba Icardi tenendosi stretto Dybala, sanno di bluff di mercato. Si sa, è la Juventus la grande favorita nella corsa all'argentino. E se non fosse per la rivalità proprio tra Paratici e Marotta l'operazione sarebbe già stata conclusa. Ma il Napoli c'è e se le condizioni diventeranno praticabili, ecco che gli azzurri daranno l'affondo, sia pure titubanti per l'ingaggio da 7,5 milioni.