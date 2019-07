Il Mattino - Hysaj-Roma, pronti 17 milioni: pochi per il Napoli, si dovrà attendere! Non da escludere acquisti in difesa: la situazione

Calciomercato Napoli - Difficile pensare che il club di De Laurentiis resti con 5 terzini in rosa, Ancelotti non si sbilancia in conferenza stampa ma Elseid Hysaj è sul mercato e alla ricerca di una nuova squadra. Ha la valigia in mano e il suo agente Mario Giuffredi col suo entourage è stato in Trentino, a Dimaro, per parlarne col Napoli.

Hysaj-Roma, il Napoli rifiuta l'offerta: le cifre

Piace alla Roma, ma non alle cifre che vuole il Napoli per cedere Elseid Hysaj. Queste le ultime dall'edizione odierna de Il Mattino:

"Giuffredi lo ha ribadito. C'è la Roma pronta ad arrivare a 17 milioni di euro ma a questa cifra l'albanese resta in azzurro. Il mercato è ancora lungo, mancano quasi 40 giorni. E queste sono operazioni che entrano nel vivo dopo Ferragosto. Compresa qualche altra operazione in difesa in entrata. Da tener sempre presente".