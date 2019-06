Il Mattino - Giuntoli a caccia di rinforzi a centrocampo: Veretout ed Almendra in cima alla lista dei preferiti

Anche a centrocampo i tifosi del Napoli si aspettano nuovi rinforzi in vista del prossimo anno. I nomi più caldi sono quelli di Jordan Veretout della Fiorentina e di Agustin Almendra del Boca Juniors. Da tempo, oramai, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta lavorando ai loro cartellini, accostati al Napoli già nelle scorse finestre di mercato. Dalla Spagna si registrano voci per Ceballos e Llorente del Real Madrid ma a Napoli non si è registrata nessuna particolare offensiva. A riportare la notizia l'edizione odierna de Il Mattino.