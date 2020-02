Il Mattino - Gattuso trasforma Zielinski, il suo futuro è cambiato! Nei prossimi giorni l'agente incontrerà il Napoli

Ultimissime calcio Napoli- Piotr Zielinski sta vivendo un periodo di rinascita sotto la gestione di Gennaro Gattuso. Periodo pazzesco per il giovane centrocampista polacco che ha preso da diverse settimane in mano le chiavi del centrocampo. Il contratto è in scadenza il 30 giugno 2021. Come riporta Il Mattino, le parti sono in trattativa.

Zielinski

Mercato Napoli: rinnovo Zielinski

Come per Milik manca ancora l’accordo per il ritocco (attualmente il centrocampista guadagna 2.1 milioni a stagione) ed il prolungamento (anche per l’ex Empoli la scadenza è fissata nel 2021). Se, però, la sensazione di un addio era forte fino a poche settimane fa, qualcosa è cambiato. In campo e fuori: il lavoro di Gattuso ha restituito brillantezza a Zielinski, le sue performance sono tornate su standard elevati, quando in un centrocampo a tre è riuscito ad esprimersi al meglio. Questa evoluzione ha creato qualche dubbio, ha messo in discussione quella che poteva essere una richiesta di cessione che non è più così netta. Anzi, quando nei primi giorni di marzo l’agente Bolek ed il club torneranno a parlare, l’idea di un rinnovo sarà meno peregrina, soprattutto se il Napoli farà qualche concessione su una clausola proposta a più di 100 milioni.