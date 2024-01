Il Mattino - Frenata Samardzic, il centrocampista temporeggia: l'aut aut di De Laurentiis

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino racconta le ultime sulla trattativa per Lazar Samardzic:

"L'arrivo di Traorè, che ha ottenuto nuovamente l'idoneità sportiva dopo la malaria che ne ha condizionato fortemente l'impiego in Premier con la maglia del Bournemouth, fa abbassare vertiginosamente le quotazioni di Samardzic. Il centrocampista dell'Udinese ha temporeggiato troppo dopo il rilancio di giovedì scorso da parte di De Laurentiis che si era spinto ad offrirgli un quadriennale con opzione per il quinto anno (da 2 milioni di euro a stagione a salire) ed era pronto a versare nelle casse del club friulano circa 25 milioni di euro per il suo cartellino. L'intromissione della Juve nell'affare non è piaciuto al patron azzurro che ha dato una sorta di aut aut".