Il Mattino - Deulofeu in prestito o i grossi investimenti per Veretout e Boga: discorsi in stand by

Ultime notizie calciomercato - Il Napoli pensa prima alle cessioni, ma non abbandona i suoi obiettivi per centrocampo e attacco: in cima ai desideri, vi sono Jordan Veretout per il centrocampo e Boga per l'attacco, ma occhio all'ipotesi Deulofeu.

L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto sugli affari Veretout, Boga e Deulofeu:

A centrocampo l'obiettivo principale resta Veretout della Roma ma il discorso resta in stand by, il club giallorosso non vuole cederlo e la valutazione è di 40 milioni, alta per il Napoli. L'esterno che piace di più resta Boga del Sassuolo ma tutto dipenderà dalla volontà del club neroverde di cederlo e sulla richiesta economica. Un'idea può essere quella di Deulofeu del Watford, ex del Milan, retrocesso dalla Premier League con il club inglese, operazione questa che si potrebbe chiudere solo in prestito.