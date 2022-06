Il Mattino - Deulofeu e Mertens, il Napoli continua a lavorare per la sottopunta: ecco la situazione

Calciomercato Napoli - Sembrano entrambe le operazioni in stand by, sia il rinnovo di Dries Mertens che l'arrivo di Gerard Deulofeu. Ma il Napoli continua a lavorare per il ruolo di sottopunta nel 4-2-3-1 di Luciano Spalletti. E allora, quali sono gli aggiornamenti?

Futuro Deulofeu e Mertens a Napoli: la situazione

Le ultime notizie sul fronte Deulofeu-Mertens in casa SSC Napoli le dà l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli:

"Intanto, il Napoli continua a lavorare per il ruolo di sottopunta. Non ci sono ancora schiarite sull'ipotesi rinnovo di Mertens, e così resta apertissima la pista che porta a Gerard Deulofeu. Il Napoli sta aspettando di capire cosa succederà anche per quanto riguarda le altre cessioni, prima di sferrare l'offensiva decisiva per il fantasista spagnolo".