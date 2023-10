Il Mattino - De Laurentiis aspetta il sì di Conte che chiede 3 anni a 8 milioni: spunta un piano B, il nome

Calciomercato Napoli - Ormai la scelta sembra chiara, l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli non ha dubbi: "De Laurentiis ha scaricato Garcia. Quello che da oggi pomeriggio guiderà il Napoli sarà un Re Travicello. Avesse il presidente tra le mani un sostituto, sarebbe già stato esonerato il tecnico francese".

Il quotidiano in edicola oggi aggiunge:

"È chiaro che De Laurentiis aspetta un sì: quello di Conte è un sogno che il patron insegue ma Antonio frena: «Ho lasciato il Tottenham per stare con la mia famiglia, anche se tutto può succedere». Ieri De Laurentiis ha continuato i suoi sondaggi, ha cercato Antonio Conte che chiede un triennale da almeno 8 milioni a stagione ma ha anche chiamato Tudor, più fattibile.

Non dovesse avverarsi, il piano B, quello più concreto porta a Igor Tudor, ex Verona e Marsiglia. Per il momento, dunque, Garcia resta. Per il momento guiderà lui l'allenamento di questo pomeriggio. Già, per il momento si va avanti così. Perché tutto può succedere dopo che De Laurentiis ha praticamente esautorato il proprio tecnico. Chiaro, non cambierà tanto per farlo. O sarà Antonio Conte o la pausa di riflessione sarà lunga. Tudor e Galtier erano stati scartati in estate".