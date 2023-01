Il Mattino - Contini non vuole tornare a Napoli se non esce Sirigu! Bereszynski entro il weekend, Zanoli deve rinnovare

Come racconta l’edizione odierna de Il Mattino, Bartosz Bereszynski arriva entro la fine della settimana. Nell'affare Napoli-Sampdoria entrano anche Zanoli e Contini.

“Prima Zanoli deve rinnovare con il Napoli e poi lo scambio di prestiti potrà avere luogo: Bereszynski era arrivato in Italia proprio a gennaio, ma del 2017, dal Legia Varsavia, da allora sei stagioni e mezzo alla Samp e 186 partite. Quattro presenze tra gironi e ottavi al Mondiale in Qatar con la Polonia, tutte da titolare. Altolà per Contini: se non va via Sirigu, non intende tornare al Napoli”