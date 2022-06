Il Mattino - Colpo Barak: è un pallino di Giuntoli e Spalletti, decisa la posizione in campo

Calciomercato Napoli - Gli azzurri puntano a nuovi acquisti in vista della prossima stagione. Tra i vari profili seguiti dal club di De Laurentiis c'è anche Barak dell'Hellas Verona che vanta ottimi rapporti con il Napoli.

Come svelato da Il Mattino il Napoli pensa a Barak che piace molto ad allenatore e società:

Per il centrocampo, invece, proseguono i contatti per Barak. Perché il ceco è uno dei pallini di Giuntoli ma anche di Spalletti. Potrebbe diventare il tuttofare perfetto del centrocampo: giocatore capace di muoversi sulla trequarti, così come in mediana.