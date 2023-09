Il Mattino attacca - Difesa spaventosa e Natan da svezzare: è colpa del mercato del Napoli!

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino di Napoli attacca il mercato azzurro, in particolare per quanto riguarda il reparto difensivo:

"Giusto che Garcia non lo dica in pubblico ma è evidente che là in difesa si sono viste cose spaventose ed inimmaginabili. Per prima cosa la coppia centrale Ostigard-Juan Jesus è andata troppo spesso a picco. Tenuta a galla dalle intuizioni del brasiliano. Un dettaglio: i due con Spalletti hanno giocato insieme, titolari, solo con la Cremonese in Coppa Italia. E il Napoli venne eliminato. Insomma, in Champions è stata schierata la coppia di centrali di riserva del Napoli di Spalletti. Motivo per cui è il mercato di questa estate che va messo sotto osservazione. Natan ha giocato 4 minuti a Braga ma è evidente che non è pronto. E una squadra di vertice come è quella azzurra, non può iniziare la stagione con un difensore da "svezzare". L'infortunio di Rrahamani dopo appena 10' ha reso la vita a tutti più difficile: salterà almeno la partita di Bologna ma forse anche quella con l'Udinese di mercoledì. Poi c'è la questione delle coperture difensive. Che non ci sono. La squadra è lunga e quindi il sostegno dei centrocampisti spesso (molto spesso) viene meno".