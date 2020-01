Il Mattino annuncia - Hanno detto sì al rinnovo, incontro decisivo con Giuntoli e Chiavelli: quattro azzurri vicini alla firma, i nomi

Calciomercato Napoli - Il club partenopeo è alla stretta finale per Lobotka, il regalo in regia da fare a Gattuso per il 4-3-3 del nuovo tecnico della SSC Napoli. Poi sarà tempo di rinnovi, con quelli al limite dell'impossibile di Callejon e Mertens, ma anche di altri quattro azzurri che attendono l'accordo definitivo con De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, quattro azzurri ad un passo dal rinnovo

Stiamo parlando di Maksimovic, Allan, Milik e Zielinski, in attesa. Le ultime, secondo l'edizione odierna de Il Mattino:

"Da domani il ds Giuntoli e l'ad Chiavelli avranno sul tavolo i contratti di Maksimovic, Allan, Milik e Zielinski. Serve ancora un incontro per definire nei dettagli i prolungamenti ma si parte dal sì dei quattro calciatori a firmare la permanenza in azzurro".