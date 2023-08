Il Mattino - Addio Lozano, torna (a malincuore) al PSV e chiede una buonuscita al Napoli

Calciomercato Napoli - Addio Lozano, ormai ci siamo coll Napoli che con i 6,5 milioni lordi risparmiati con il Chucky, paga gli stipendi dei tre nuovi arrivati. Ora torna al Psv, dopo essere stato trattato questa estate quasi come un separato in casa, nonostante Garcia abbia fatto di tutto per farlo sentire parte integrante del progetto.

Ma a che punto è la trattativa col PSV? Lo racconta l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli:

"Tornare al Psv non era quello che voleva, ma qui era destinato a finire fuori rosa, perché De Laurentiis lo ha ancora una volta ribadito poche ore fa, quando la trattativa con il Psv si stava mettendo male. In pratica, il Napoli e il club di Eindhoven hanno raggiunto l'intesa per la cessione al prezzo di 14 milioni di euro (lo avevano venduto 4 anni fa a 42 milioni, un affarone), ma ora è Lozano che deve trovare l'intesa con il Psv. In realtà c'entra anche il Napoli: il messicano vorrebbe una sorta di buonuscita per accettare l'ingaggio al ribasso degli olandesi. Trattativa a buonissimo punto".