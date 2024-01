Il Mattino - Accelerata Napoli, Mangala in prestito ad un passo: il ruolo del centrocampista

Ultime news calciomercato - L'edizione odierna de Il Mattino annuncia che è ormai ai dettagli la trattativa a centrocampo del Napoli per l'arrivo in prestito di Orel Mangala:

"Ieri sera, il Napoli ha spinto il piede sull'acceleratore per assicurarsi i servigi di Orel Mangala del Nottingham Forest. Il 25enne centrocampista belga, ma originario della Repubblica del Congo, ha ancora un anno di contratto con i Reds che vorrebbero monetizzare, sebbene il club di ADL preferisca un prestito la cui formula è ancora da perfezionare. Sta di fatto che la distanza tra le parti non sembra notevole, la forbice neppure e si intravedono spiragli all'orizzonte. Mangala è un giocatore fisico, polivalente, che in Premier quest'anno è stato impiegato sempre in un centrocampo a "due", segnando anche un gol contro l'Aston Villa".