Calciomercato - Frenata del Manchester United per Rasmus Hojlund: lo svelano i colleghi di Tuttomercatoweb. 

Dopo l‚Äôofferta di circa un mese fa da 35 milioni di euro rifiutati, l‚Äôattaccante scandivano non √® pi√Ļ la priorit√† della societ√† britannica nonostante sembrasse pronta una proposta da 70 milioni per rilanciare in maniera decisa ed efficace. Ma nulla da fare al momento: sembrerebbe che la dirigenza abbia virato direttamente su altri profili.¬†