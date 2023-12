Il Frosinone cerca Zerbin! CorSport: è un pallino del ds Angelozzi, la posizione del Napoli

Calciomercato Napoli - Le operazioni in attacco, per il Frosinone, potrebbero non essere finite e si legheranno anche ad eventuali uscite. Lo annuncia il Corriere dello Sport.

Il Frosinone cerca Zerbin

Giuseppe Caso ha molte richieste in B. E allora una traccia molto marcata porta ad Alessio Zerbin del Napoli: