Il destino beffardo di Insigne: firma con Toronto nell'hotel dove De Laurentiis annunciò di voler abbattere gli stipendi

Lorenzo Insigne, ormai ex capitano azzurro, ha firmato con il Toronto FC un contratto quadriennale più opzione per il quinto anno da 7,75 milioni di euro compresi i bonus, più benefit. Bye-bye Italia, Europa, Champions e Serie A. Ne parla il Corriere dello Sport.

Ultime mercato Napoli

"Ha firmato ed è stato immortalato mentre intorno a un tavolo dell'hotel St. Regis di Roma, nei pressi della stazione, discuteva con i dirigenti del club canadese; con il suo manager Pisacane e l'intermediario D'Amico. Con lui anche suo padre e sua moglie. Il tutto, tra l'altro, acquisisce un valore ancor più singolare perché l'affare è andato in scena nel medesimo albergo dove a luglio DeLa annunciò la sua intenzione di abbattere il monte-ingaggi della squadra, proprio il programma in cui è rientrato Insigne, e tra l'altro alla vigilia della delicatissima partita contro la Juve con Spalletti in tremenda emergenza"