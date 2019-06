Il Dalian di Hamsik rischia di indebolirsi: Carrasco ad un passo dall'Arsenal

Marek Hamsik non se la passa benissimo in Cina. L'ex capitano del Napoli, dopo una partenza a rilento con il Dalian Yifang, sta ancora pagando lo scotto di un adattamento complicato con una nuova realtà calcistica: addirittura lo slovacco sarebbe stato accostato al Besiktas in vista della prossima estate, tante sarebbero le difficiltà in Cina.

Ad aumentare i problemi, ci si sarebbe messo anche il mercato in uscita del Dalian: come infatti riportato dal quotidiano Sport, Yannick Carrasco sarebbe ad un passo dalla cessione. L'altra stella del club orientale starebbe per trasferirsi all'Arsenal, lasciando di fatto da solo Marek Hamsik alla guida del Dalian.