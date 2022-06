Il CIES Football Observatory fa il prezzo di Osimhen: solo 51mln!

L'ultimo post settimanale del CIES Football Observatory prima della pausa estiva presenta i primi 100 valori di trasferimento stimati per i giocatori di tutto il mondo. Kylian Mbappé (206€) torna in testa alla classifica grazie al rinnovo del contratto triennale con il Paris St-Germain. Il campione del mondo francese supera il precedente leader e recente vincitore della Champions League Vinícius Júnior (185 milioni di euro), così come il nuovo attaccante del Manchester City Erling Haaland (153 milioni di euro).

Calciomercato Napoli, quanto vale Osimhen?

Il portoghese Rúben Dias ha il valore di trasferimento più alto stimato per un difensore centrale: 110 milioni di euro. Gianluigi Donnarumma (74 milioni di euro) è in testa alla classifica per i portieri, Trent Alexander-Arnold (87 milioni di euro) per i terzini e Pedri González (135 milioni di euro) per i centrocampisti. L'attaccante del Benfica Darwin Núñez (47esimo, 70 milioni di euro) ha la valutazione più alta per i giocatori di serie non grandi. Il 30enne Kevin de Bruyne (76°, €57) è il giocatore più anziano nella top 100, mentre il 17enne Pablo Gavi (73°, €58M) è il più giovane.

I club della Premier League inglese dominano la classifica con 41 rappresentanti tra i primi 100. In classifica c'è anche Victor Osimhen, unico rappresentante del Napoli, con un valore stimato di 51 milioni di euro e 97° in classifica.