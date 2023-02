Il Chelsea piomba su Osimhen! Mirror: "Sono disposti a spendere qualunque cifra"

Calciomercato Napoli, ultime notizie: secondo quanto riferisce il Mirror, autorevole quotidiano britannico, il Chelsea è piombato sulle tracce di Victor Osimhen e sarebbe pronto a fare concorrenza a PSG e Manchester United per accaparrarsi l'attaccante del Napoli in estate.

Il Chelsea su Osimhen

Stando a quanto viene riportato in Inghilterra, al Chelsea sarebbero consci del fatto che il Napoli vuole almeno 110 milioni di euro e nonostante ciò Todd Boehly sarebbe disposto a pagare qualunque cifra pur di portare Osimhen a Londra.

In Premier League è considerato decisamente uno dei giocatori più richiesti in Europa: secondo The Mirror, la richiesta economica avanzata dal Napoli avrebbe inizialmente fatto desistere il Manchester United, ma non il Chelsea, che invece è disposto a tutto per acquistare Osimhen.