Il Barcellona ha offerto Umtiti e Junior Firpo al Napoli, secco il no di De Laurentiis: i dettagli [ESCLUSIVA]

Nonostante l'emergenza coronavirus e il dubbio amletico sulla ripartenza o meno della Serie A, il Napoli e altre squadre europee si stanno muovendo sul mercato nonostante le difficoltà soprattutto economiche derivanti dalla pandemia di questi mesi.

Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, da fonti spagnole, il Barcellona avrebbe offerto al Napoli uno tra Samuel Umtiti, difensore centrale francese già accostato alla maglia azzurra nei giorni scorsi, e Junior Firpo esterno sinistro di origine dominicane ma di nazionalità spagnola.

Il rifiuto degli azzurri che apprezzano entrambi i calciatori e specialmente il francese, è stato pressocchè immediato, visto che non si è arrivati nemmeno ad ipotizzare di intavolare una trattativa per il cartellino di uno dei due, viste le pretese economiche dei calciatori che non sono disposti ad abbassarsi l'ingaggio e che guadagnano rispettivamente 8 e 5 mln netti l'anno.

Sia Umtiti che Junior Firpo, non rientrano nei piani futuri del Barcellona, che ovviamente non li ha offerti solo al Napoli, ma sembra evidente alla luce delle ultime indiscrezioni che, nè uno, nè l'altro, vestiranno la maglia azzurra.

