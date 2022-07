Ieri Fabian non ha giocato, fastidio o segnale per il futuro? A breve summit con gli agenti

L'edizione odierna del Mattino ritaglia ampio spazio alle trattative di calciomercato del Napoli ma il quotidiano mette in evidenza anche l'assenza di Fabian nella prima amichevole stagione con l'Anaune.

Per Fabian (ieri è rimasto in tribuna per un piccolo fastidio ma magari può essere anche un segnale per il futuro) bisognerà attendere ancora qualche giorno: il summit con gli agenti dello spagnolo potrebbe arrivare dopo Dimaro. Ma la posizione del Napoli non è cambiata.