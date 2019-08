Don Balon - Koulibaly diventa un obiettivo di Real ed Atletico Madrid. Il Napoli chiede 150 mln tondi tondi

Come riportano i colleghi del quotidiano spagnolo, Don Balon, Kalidou Koulibaly sarebbe al centro delle attenzioni di Real ed Atletico Madrid. Il Napoli, società di appartenenza, non lo lascerà partire per meno di 150 milioni di euro. Il senegalese è un obiettivo del Real Madrid per sostituire il possibile partente, Varane, e dell'Atletico che deve ancora rimpiazzare Godin passato all'Inter. Non solo, anche Bayern Monaco, Manchester United e PSG hanno messo Koulibaly sul proprio taccuino. In tutto ciò, sembra difficile che qualcuno possa accontentare le richieste del Napoli.