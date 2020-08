Idea Tomiyasu-Napoli, piace per la sua duttilità difensiva: Giuntoli monitora la situazione ma deve fare i conti con due ostacoli [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Le corsie difensive del Napoli sono le zone di campo più interessanti per questo calciomercato. I rinnovi di Mario Rui e Di Lorenzo sono stati importanti per garantire continuità, ma è innegabile che qualcosa vada fatto alle spalle di questi calciatori che non possono giocare tutte le partite. Sulla destra c'è un vero e proprio casting: se il rinnovo di Hysaj non è da escludere così come un addio di Malcuit, il Napoli sta seguendo con attenzione anche altri profili qualora il futuro dei due calciatori sarà effettivamente lontano dalla Campania. Tra i nomi attenzionati da Giuntoli c'è anche quello di Takehiro Tomiyasu del Bologna. Il giapponese, alla sua prima stagione in Italia, ha fatto molto bene rivelandosi una delle sorprese del torneo. Forte fisicamente dall'alto dei suoi 188 centimetri, Tomiyasu nasce centrale ma quest'anno ha giocato spesso come terzino destro con buona affidabilità. Il Bologna lo valuta non meno di 30 milioni. Il Napoli è alla finestra e studia la situazione per capire se affondare il colpo approfondendo il discorso in maniera cocncreta. Bisognerà capire come si evolverà anche la situazione extracomunitari in casa azzurra poichè Takehiro rientrerebbe eventualmente in uno di quei slot. Due ostacoli di non poco conto dunque sulla strada di Giuntoli che però monitora molto attentamente la situazione.

