Idea Diego Llorente per il Napoli: il centrale del Sociedad piace allo scouting azzurro. Spunta percentuale al Real Madrid sulla clausola rescissoria [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - In questi mesi si è scritto molto sul futuro di Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese potrebbe essere il pezzo pregiato del mercato in uscita del Napoli. De Laurentiis dichiarò che rifiutare altre offerte monstre sarebbe stato molto difficile, aprendo degli scenari possibili d'addio. Giuntoli non vuole farsi cogliere impreparato qualora arrivasse un'offerta ufficiale per il gigante senegalese. Sono tanti i profili attenzionati dal diesse e lo scouting partenopeo nell'ultimo periodo. Tra i nomi finiti in lista c'è anche quello dello spagnolo Diego Llorente, centrale classe 1993 della Real Sociedad. Ha una clausola complessiva di 50 milioni (è compresa anche la percentuale da destinare al Real Madrid). Sul ragazzo ci sono anche molte squadre. Il suo sogno sarebbe quello di poter giocare la Champions League. Il Napoli nel frattempo lo segue con attenzione.

