Daily Express - Il Tottenham vuole un esterno dopo l'infortunio di Foyth: Pochettino va alla carica per Hysaj. Il Napoli chiede ancora 25 mln

Come riportano i colleghi inglesi di Daily Express, noto quotidiano britannico, Maurizio Pochettino, allenatore del Tottenham, pare voglia tornare sul mercato dei difensori dopo l'infortunio di Juan Foyth nell'amichevole della settimana scorsa contro il Bayern Monaco. La priorità del tecnico degli Spurs è Giovani Lo Celso, attaccante del Betis Siviglia e spera di chiudere l'affare in entrata entro la fine del mercato (8 agosto). Per Elseid Hysaj il Napoli chiede una cifra tra i 20 ed i 25 milioni di euro.