Icardi-Roma, Sky: giallorossi disposti a fare un'eccezione per l'argentino, bozza d'accordo con l'Inter

Mercato Napoli - Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto su quelle che sono le ultime novità relative alla telenovela Mauro Icardi. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Abbiamo verificato, il primissimo obiettivo della Roma per l’attacco è Mauro Icardi. L’Inter ha fissato il prezzo a 60 milioni di euro, la Roma scalerebbe i 20 di Dzeko e pagherebbe i restanti 40 in più anni. Il nodo è l’ingaggio, Icardi parte da 7 milioni netti l’anno e da lì non si può scendere. La Roma ha un tetto di 2,5 milioni per i nuovi acquisti ma è disposta a delle eccezioni.