Icardi-Rodrigo, doppio no al Napoli! Gazzetta: non credono nel progetto azzurro, ad Ancelotti piacerebbe una punta da 25-30 gol

Calcio Mercato Napoli - Per il ruolo di punta centrale, nel Napoli della stagione agonistica 2019-2020, i due contendenti avranno il nome di Dries Mertens e Arek Milik. Da ieri, i due hanno iniziato la preparazione dopo le vacanze, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"A Carlo Ancelotti piacerebbe un attaccante da 25-30 gol a stagione, ma se non potesse averlo, si adatterebbe alla soluzione interna. Gli sarebbe piaciuto Mauro Icardi o Rodrigo: entrambi, però, hanno fatto sapere che non sono intenzionati a lasciare i rispettivi club per venire a Napoli. Insomma, nessuno dei due crede nel progetto. Ed allora, meglio puntare su chi, invece, s’è sempre dimostrato orgoglioso di fare parte di questo gruppo"