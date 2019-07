Sky - 'Parliamone', Wanda Nara risponde così a Giuntoli per l'affare Icardi

Calciomercato Napoli - Il collega Manuele Baiocchini, a Sky Sport 24, ha parlato del mercato del Napoli nel corso dell'edizione delle ore 13 sull'affare Mauro Icardi in azzurro. Ecco quanto evidenziato da CN24

"Telefonata tra Wanda Nara e Giuntoli, per la prima volta c'è stata l'apertura all'azzurro Napoli. 'Parliamone', avrebbe detto Wanda Nara in merito all'offerta verbale del Napoli di 7.5 mln più bonus. In attesa dell'ok del calciatore questa offerta all'Inter sarà ufficiale"

L'ad nerazzurro Beppe Marotta nella conferenza stampa del neo allenatore Antonio Conte avvenuta ieri ha messo pubblicamente il giocatore sul mercato:

"È un metodo che deve essere utilizzato in tutte le comunità, bisogna avere delle regole precise, dei diritti e dei doveri che devono essere sempre rispettati. Da queste situazioni si esce con chiarezza e trasparenza, in una progettualità bisogna trovare i profili giusti e questa è la strada che stiamo percorrendo. Abbiamo avuto modo di parlare con molta schiettezza e franchezza ai diretti interessati pur nel rispetto dei loro contratti e gli abbiamo comunicato la presa di posizione della società. Credo che questa sia la cosa più importante. Entrambi sanno della situazione che non significa che vengano sminuite le loro capacità: sono ottimi giocatori ed ottimi talenti, ma il talento da solo fa vincere le partite ma è la squadra che fa vincere il campionato e raggiungere gli obiettivi prefissati. Di conseguenza, non rientrano nel progetto con una trasparenza e il rispetto che è a loro dovuto".