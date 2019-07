Icardi-Napoli, CdS rivela: una settimana fa Giuntoli ha incontrato la moglie-agente Wanda a Milano! Tutto dipende dai diritti d'immagine

Ultime calciomercato Napoli. Nonostante le smentite di Aurelio De Laurentiis che qualche giorno fa ha ribadito che il Napoli non è interessato all'ingaggio di Mauro Icardi, l'edizione odierna del Corriere dello Sport continua invece ad accostare l'attaccante argentino sia al Napoli che alla Juventus. Ecco quanto riportato dal quotidiano sul futuro di Maurito ed evidenziato da Calcioapoli24:

Inter news - "L’orgoglio lo spinge a restare all’Inter perché non vuole darla vinta a chi lo ha messo ai margini, ma anche perché a Milano sta bene. Non avrebbe mai pensato di chiudere così la sua avventura nerazzurra, ma al tempo stesso ha capito che le chance per risolvere la situazione sono nulle. Considera la Juventus una soluzione migliore rispetto al Napoli sia perché avrebbe la possibilità di vincere sia perché, trasferendosi lui a Torino, la sua famiglia potrebbe restare a vivere a Milano, dove ha comprato una nuova casa. Sarri lo stima e Icardi ricambia, ma per il momento non ha ancora deciso cosa fare. Anche se la tentazione bianconera è sempre più forte".



Mauro Icardi

Inter news - Icardi Napoli, Giuntoli ha incontrato Wanda Nara!

Mercato Inter - Il Corriere dello Sport lancia una vera e propria bomba pubblicando la notizia di un incontro che ci sarebbe stato a Milano tra Giuntoli e l'agente Wanda Nara: «Non rientra nelle nostre attuali necessità», disse qualche giorno fa De Laurentiis, aggiungendo poi che non avrebbe incontrato Wanda Nara. Vero, il presidente non l’ha fatto: ma il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, ci ha parlato eccome. Più o meno una settimana fa: a Milano. E allora, la riunione. Il contatto: Giuntoli e Wanda, ds e manager. E in mezzo Maurito: uno dei grandi nomi e dei grandi casi del mercato 2019. Un’occasione, se vogliamo, per chi alla fine riuscirà a trovare l’accordo sia con l’Inter sia con lui: tutto sommato, a prescindere dalle vicende che ne hanno tormentato la stagione precedente e che ne stanno agitando l’estate, Icardi resta un attaccante straordinario. Una macchina da gol che anche il Napoli, con estrema discrezione e abilità da pokerista, sta seguendo e valutando".