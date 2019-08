Napoli-Icardi, Wanda annuncia: "E' fuori dal mercato! Rifiutata ogni tipo di destinazione che non sia l'Inter, è stata una sua scelta"

Ultime calciomercato Napoli - Il nome di Mauro Icardi è uno dei tormentoni estivi del mercato della SSC Napoli: gli azzurri da tempo lavorano sull'argentino che però ha rifiutato la destinazione pur di aspettare l'Inter per convincere Antonio Conte a reintegrarlo in rosa.

Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, è intervenuta ai microfoni di Tiki-Taka, programma calcistico in onda su Italia 1. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Icardi al Napoli? Ancelotti ha detto che il mercato azzurro è da 10, non ho sentito l’allenatore azzurro ho solo letto pubblicamente le sue dichiarazioni. Mauro è un giocatore che farebbe comodo a tanti. Se ho sentito De Laurentiis? Abbiamo tanti amici da Napoli, spetta anche alle società mettersi d’accordo. Noi abbiamo rifiutato ogni tipo di destinazione che non sia l’Inter. Secondo me alla fine resterà in nerazzurro perchè è quello che ha detto sin dall'inizio, rifiutando ogni tipo di offerta che nessun altro calciatore avrebbe rifiutato. Direbbe no anche ad un'offerta last minute della Juventus? Non lo so, deve decidere lui ma ripeto che la sua volontà è di restare all'Inter. Io al massimo posso portare le offerte ma la decisione spetta a lui. E' fuori dal mercato e lo è sempre stato perchè lo ha deciso lui sin dal primo momento".

La soubrette ha anche aggiunto: “Mauro ha cantato in napoletano "O' Surdato 'nnammorato" alla festa di Lautaro? Noi siamo argentini, siamo allegri e se andiamo ad una festa ci divertiamo e la festa la facciamo noi!"