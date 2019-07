Icardi-Napoli, Tuttosport: gli azzurri ancora non hanno l'ok dell'argentino, la Juventus le esigenze le soddisfa pienamente

Calcio Mercato Napoli - Nella vicenda Icardi tutto vuole l’Inter fuorché rischiare un contenzioso legale. In tal senso fanno giurisprudenza le parole di Marotta nel giorno in cui l’amministratore delegato ha ufficializzato il fatto che l’ex capitano non rientrasse nel progetto Conte. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport:

“La Juventus le esigenze di Icardi le soddisfa pienamente, sia sul piano economico sia sul piano tecnico, e lo sa bene. Non solo: è l’unica a soddisfarle tra le società che si sono interessate finora al centravanti e sa bene anche questo. A meno che non spunti un terzo incomodo che strappi il sì del giocatore: il Napoli per ora non c’è riuscito e altri non ci hanno provato. Forte del gradimento del bomber, la Juventus è disposta a correre il rischio”