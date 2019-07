Icardi-Napoli, Il Mattino: sondaggio indiretto, l'Inter spara altissimo. Diritti d'immagine vero ostacolo: uno dei contratti non può essere sciolto

Calciomercato Napoli - Il nome di Mauro Icardi continua ad infiammare questa sessione di calciomercato italiana dal momento che il bomber è in uscita, come annunciato più volte sia da Marotta che da Conte, ed è nel mirino di Napoli e Juventus. Stando a quanto riportato dal Mattino, gli azzurri avrebbero effettuato un "sondaggio indiretto" con i nerazzurri che hanno fissato il loro presso: 80 milioni di euro. Al momento, però, nessuna offerta da parte di Aurelio De Laurentiis e di Cristiano Giuntoli.

Icardi Napoli

Icardi-Napoli, c'è un unico vero ostacolo

Il vero ostacolo da superare, però, è rappresentato come al solito dalla vecchia questione legata ai diritti d'immagine: l'argentino, infatti, come comunicato da Wanda Nara a Cristiano Giuntoli, è legato al suo sponsor tecnico per altri 8 anni da un contratto che, come si legge sul noto quotidiano napoletano, non può essere sciolto. E, ovviamente, tenendo in considerazione la politica societaria del Napoli legata alla gestione dei diritti d'immagine non può essere considerato un fattore da poco.