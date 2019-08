Icardi-Napoli, Sky: scambio con Milik al momento solo una suggestione, si aspetta l'apertura dell'argentino

Scambio Inter-Napoli tra Arkadiusz Milik e Mauro Icardi? Al momento si tratta solo e unicamente di una suggestione. Così come vale anche per la possibile staffetta con Paulo Dybala sponda Juventus. Lo riferiscono i colleghi di Skysport. Per quanto riguarda Icardi e la pista partenopea, bisognerà capire se ci sarà un'apertura da parte del giocatore nelle prossime ore. Ma bisognerà considerare anche l'aspetto atletico: come starà fisicamente l'ex Sampdoria dopo la lunga inattività? Vero che si sta allenando comunque, ma verranno fatte anche queste valutazioni quando la vicenda si entrerà nel vivo.