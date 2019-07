Icardi-Napoli, Repubblica: ADL prova a soffiarlo alla Juve! E' l'idea per completare l'attacco, aiuto da Higuain

Calciomercato Napoli, l'edizione odierna di Repubblica fa il punto sulla trattativa che sta scatenando le fantasie dei tifosi partenopei, ovvero quella del possibile arrivo in azzurro del bomber dell'Inter Mauro Icardi

È l’ossessione dei tifosi. Un grande bomber, un numero 9 capace di infiammare la lotta scudetto e lanciare la sfida alla Juve con maggiore determinazione. Le voci sul centravanti argentino si rincorrono da tempo. I sussurri sull’interessamento per l’ex capitano dell’Inter sono diventati sempre più forti, fino a diventare fragorosi.

Sarebbe Maurito l’idea del Napoli per completare il reparto offensivo. Il club nerazzurro, del resto, ha bisogno di cederlo anche abbastanza presto perché altrimenti non può chiudere l’acquisto di Lukaku, quindi è pronto a trattare sul prezzo. La clausola rescissoria da 110 milioni di euro rappresenta ormai una soglia troppo alta dopo l’ultima annata di Icardi, condizionata da tanti problemi extracalcistici: i rapporti difficile della moglie e agente Wanda con la dirigenza nerazzurra, lo spogliatoio che di fatto gli toglie la fascia di capitano e una lunga anticamera tra tribuna e panchina prima di tornare in campo. Oggi non esiste probabilmente un club che possa sborsare a cuyor leggero tanti soldi. Icardi ha realizzato del resto solo 11 gol in campionato, un’inezia per un uomo d’area del suo calibro. Ma la telenovela è appena cominciata.

Icardi ha sempre strizzato l’occhio alla Juve e ci sarebbe stato un contatto a Ibiza tra Wanda Nara e Fabio Paratici, l’uomo mercato bianconero. La Juve è ovviamente interessata — Icardi è un pallino di Sarri — ma la priorità è quella di sfoltire il reparto offensivo, altrimenti niente acquisti. C’è da risolvere, ad esempio, la grana Gonzalo Higuain. Il Pipita non è stato riscattato dal Chelsea e tramite il fratello Nicolas ha fatto già sapere di rifiutare altre destinazioni italiane ( la Roma). Il maxi- ingaggio rappresenta un problema per eventuali acquirenti, quindi la Juve deve prima trovargli una destinazione gradita.

L’impasse può favorire il Napoli, pronto a scavalcare la Juve con un’offerta importante ( da almeno 50 milioni di euro) per poi trovare l’intesa con Icardi. La società azzurra ha palesato il suo interesse e quindi naturalmente proverà a far quadrare i conti di una trattativa complessa. Di certo la sfida con la Juve sarà uno dei “leit motiv” sul mercato. Il duello scudetto è già cominciato sul mercato e vivrà un nuovo capitolo appassionante. L’Inter spera di fare da terzo incomodo e per la vicenda Icardi è spettatore interessato: vuole monetizzare il più possibile per poi investire tutto sul belga del Manchester United, indicato da Antonio Conte come suo primo obiettivo per il reparto offensivo. Icardi, invece, ha la stima di Ancelotti e farebbe sognare il pubblico del San Paolo.