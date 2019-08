Icardi-Napoli, niente incontro a Capri per ora: Wanda e l'argentino al party di Lautaro a Milano [VIDEO]

Calciomercato Napoli - Non è stata probabilmente ieri la giornata dell'incontro caprese fra Wanda Nara e Aurelio De Laurentiis, perchè la famiglia Icardi ha presenziato, a Milano, alla festa di Lautaro Martinez con tanti compagni di squadra dell'Inter. Serata di divertimento per Icardi e compagna, protagonisti del party.

Calciomercato Napoli, niente incontro a Capri: Wanda è a Milano con Icardi

Icardi e Wanda Nara al party di Lautaro

I due hanno ballato, sorriso, scattato selfie a profusione e, dulcis in fundo, l'attaccante argentino ha cantato in napoletano con Lautaro'O surdato nnammurato. Si è divertito come si può vedere dalle immagini, a cantare O' surdato nnammurato insieme ad amici napoletani e Lautaro Martinez, intonando il celebre ritornello "Oje vita mia!". E infine foto di gruppo con tutti i calciatori dell'Inter, sia ad inizio serata che attorno alla torta per i 22 anni dell'argentino nerazzurro.

