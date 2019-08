Icardi-Napoli, Il Mattino: Inter ed azzurri distanti 30 milioni, la Roma è in piena corsa

Calcio mercato Napoli - Il nome di Mauro Icardi continua a far sognare i tifosi del Napoli ma non solo. Se è vero come è vero che la Juventus, infatti, altra pretendente per l'argentino fino a qualche tempo fa, pare aver dirottato le sue attenzioni per intero su Romelu Lukaku, è altrattanto vero che sul giocatore c'è anche l'interesse della Roma.

Icardi Napoli

Al momento, come riportato dal Mattino, la dirigenza partenopea si è fermata a dei semplici sondaggi che avrebbero evidenziato una distanza notevole tra domanda ed offerta: se, infatti, l'Inter ha chiesto 80 milioni di euro, al momento il Napoli è fermo a 50-60 milioni. I giallorossi restano in piena corsa anche se l'ex Sampdoria potrebbe considerare più allettante la pista azzurra considerando anche il fatto che disputeranno la prossima edizione della Champions League. Ovviamente, poi, l'ultimo passo da fare sarebbe quello di trattare con Wanda di ingaggio, diritti d'immagine e commissioni ed anche in quel caso ci sarà tanto lavoro per Giuntoli e la sua squadra.