Cronache di Napoli - De Laurentiis convinto di poter prendere Icardi ad agosto se la Juventus non si muove

Ultime Calciomercato- Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta hanno un appuntamento in agenda. Nulla di prefissato, come racconta l'edizione odierna di Cronache di Napoli:

"Potrebbe essere l’occasione buona per saperne di più sul futuro di Mauro Icardi. Un giocatore che De Laurentiis, al di là delle bocciature di facciata, non ha mai scartato, anche perchè convinto di poterlo eventualmente prendere ad agosto, nel caso in cui la Juve, prima opzione per il giocatore, non dovesse farsi avanti. Nel frattempo, i contatti tra Giuntoli e Wanda Nara sono andati avanti"