Icardi-Napoli, CorSport: Ancelotti non disdegnerebbe un'altra punta, ma Mauro per mille motivi preferirebbe la Juventus

Calciomercato Napoli - Il Napoli - malgrado le ovvie smentite del presidente Aurelio De Laurentiis - ci sta provando semplicemente per il dovere professionale di chi ha l’obbligo di non dover lasciare qualcosa di intentato. Il calciatore in questione? Mauro Icardi, attaccante dell'Inter. Ne parla Alfredo Pedullà sull'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Icardi-Napoli, cosa c'è dietro

"Il Napoli sa che, per mille motivi, tra l’azzurro e il bianconero Mauro andrebbe sul secondo colore. Ma siccome le dinamiche sono da chiarire e da stabilire, vale la pena di provarci tra incontri segreti e proposte di ingaggio vicine alla doppia cifra. Il Napoli è nel bel mezzo dell’intrigo James, ma Ancelotti non disdegnerebbe due attaccanti: ecco perché la frenesia resta alta per non avere scrupoli quando Icardi uscirà dalla fase di profonda riflessione. Mettiamola così: se accadesse qualcosa prima di fine luglio, e non lo escludiamo, sarebbe abbastanza sorprendente"