Icardi-Milik insieme, Repubblica: "Si può! Il Napoli su Maurito a prescindere, Llorente non è il piano B: può essere il bomber di scorta"

Calciomercato Napoli - Il rush finale del mercato dei partenopei è segnato dal tentativo di acquistare Mauro Icardi, principale obiettivo per l'attacco del club di De Laurentiis. Intanto due pretendenti sono ormai fuori dai giochi: oltre la Roma con il rinnovo di Edin Dzeko, è da escludere anche l'ipotesi Monaco nata e tramontata in poche ore, con Wanda Nara che ha interrotto il lungo silenzio soltanto per escludere l'ipotesi Monaco: "Mauro non andrà lì",

Calciomercato Napoli, Icardi - Milik insieme si può: la situazione

La corsa resta e sarà a due fra Napoli e Juventus per Mauro Icardi, con i bianconeri che restano la preferenza dell'attaccante argentino ma che prima devono liberarsi di qualche attaccante fra Higuain, Mandzukic e magari anche Dybala. "Per questo De Laurentiis è convinto di avere le carte giuste per vincere la sfida e assicurarsi il centravanti argentino", scrive l'edizione odierna di Repubblica:

"Il Napoli resta determinato ed è pronto ad acquistare Icardi cash, senza inserire Milik nella trattativa: 60 milioni più bonus, la base giusta per definire l’intesa con l’Inter, condizionata ovviamente dal sì del giocatore. Una vera e propria scadenza non è stata fissata, ma il Napoli vorrebbe avere un quadro più chiaro della situazione al massimo all’inizio della prossima settimana: la maglia azzurra non dovrà rappresentare un ripiego, ma una sfida accettata con entusiasmo. I sondaggi su Icardi si sprecano e su Instagram è spuntato per qualche ora un like proprio di Milik che evidentemente spera di poter restare anche insieme a Icardi. La possibilità non è da escludere. Il Napoli ha deciso di investire su Maurito a prescindere da una cessione".

Napoli, ipotesi Llorente: le ultime di calciomercato