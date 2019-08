Da Torino: Juve, Icardi più vicino! Assalto di Paratici dopo la cessione di Mandzukic

Calciomercato Napoli - Mandzukic la chiave della Juventus per arrivare a Mauro Icardi. A riportarlo è Tuttosport. Il calciatore croato è in scadenza 2021 ed è in uscita dal club bianconero, decisivi i prossimi giorni finali di mercato per trovare la sistemazione più adatta. Intanto la Juve resta forte su Icardi. Archiviata definitivamente la possibilità Manchester United, prende repentinamente quota l’opzione Barcellona. I contatti tra gli uomini di mercato bianconeri e quelli blaugrana sono ben avviati e stanno iniziando a dare frutti molto concreti proprio circa il futuro di Mandzukic.

Al contempo, però, il Barcellona sa che rischia - nel giro di pochi mesi - di ritrovarsi nelle condizioni di rimediare un numero 9 (o rimpiangerlo). Già perché Luis Suárez sta cedendo alla corte di David Beckham e nel giro di pochi mesi, alla riapertura dl mercato della Major League Soccer, potrebbe impuntarsi per trasferirsi all’Inter Miami, laddove lo attende un contratto da altri 4 anni (non male per un quasi 33enne). Per Mandzukic si tratterebbe insomma di partite in condivisione, salvo poi ritrovarsi le porte spalancate per una nuova avventura da protagonista. Con il gusto, peraltro, di continuare a puntare alla Champions League passando dallo spalleggiare Cristiano Ronaldo al coadiuvare Lionel Messi.

IL PALLINO



Nel caso bianconero, poi, la cessione di Mandzukic potrebbe (ri)aprire le porte anche alla realizzazione di un obiettivo cui la Juventus continua a non voler rinunciare: aprirebbe cioè un nuovo varco all’arrivo di Mauro Icardi, autentico pallino di Fabio Paratici. Ancor più ingolosito dalla possibilità di strapparlo (all’ex collega-amico, ora primo rivale) Beppe Marotta ad un prezzo di saldo. Al momento, per l’argentino, c’è una offerta da parte del Napoli, con annesso ultimatum in scadenza in queste ore. La Juve sta alla finestra, pur avendo già avuto modo di sondare il gradimento di Icardi, pronta ad intervenire in modalità last minute. Soprattutto qualora dovessero verificarsi sviluppi sul fronte Paulo Dybala-Paris Saint Germain, l’assalto sarebbe convinto. Posto che comunque, su sponda interista, non si dispera invece di procedere con uno scambio che contempli Dybala.