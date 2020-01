Repubblica - Icardi torna in Serie A, vuole solo la Juventus! Wanda Nara e Paratici trattano, rifiuterà il riscatto del PSG

Calciomercato - Mauro Icardi può tornare in Serie A. Clamoroso quanto riportato da Repubblica, Icardi vuole andare alla Juventus! La moglie e manager del giocatore, Wanda Nara, prima delle feste natalizie ha cominciato a programmare il ritorno del marito in Italia per la prossima estate. Con chi le è vicino, non nasconde di aver finalmente chiaro che l’approdo in Serie A per Maurito non potrà più essere l’Inter.

Juve news - L’ex capitano nerazzurro mira a trasferirsi alla Juve già a giugno, una volta finito il prestito al Psg. Una soluzione che gli consentirebbe di vivere in famiglia: moglie e bambini abitano a Milano. Passare in bianconero sarebbe per gli Icardi anche il modo di vendicarsi con l’Inter, con cui hanno il dente avvelenato. Un anno fa all’attaccante fu tolta la fascia di capitano, per dissidi con i compagni. Di risposta, per quasi due mesi Maurito si auto esiliò, rifiutandosi di allenarsi e giocare. Cominciò un braccio di ferro con la società, che l’ad Beppe Marotta ha composto lo scorso settembre: Icardi ha rinnovato con i nerazzurri fino all’estate 2022 ed ha accettato di passare in prestito al Psg fino al prossimo 30 giugno.

Mercato Inter - Leonardo, che lo ha voluto fortemente a Parigi, sarebbe pronto a riscattarlo a giugno, finito il prestito. Il prezzo è fissato a 70 milioni di euro. Ma per contratto il giocatore può opporsi al trasferimento definitivo. Ed è quella l'intenzione di Icardi e la sua famiglia con Wanda Nara. Icardi non ha mai abbandonato l’idea di passare in bianconero. La scorsa estate ci andò vicino: Inter e Juventus provarono a chiudere lo scambio tutto argentino fra il suo cartellino e quello di Dybala. Alla Juve, smaniosa di liberarsi della Joya e di Higuain, Maurito serviva vicino a Ronaldo. Per l’Inter sarebbe stata l’occasione di affiancare a Lukaku una seconda punta di livello. Da allora molto è cambiato. Higuain e Dybala hanno resistito a ogni ipotesi di cessione, e per la Juve si sono rivelati più preziosi di molti nuovi arrivi (da Ramsey in giù). L’Inter si è accorta che l’argentino giusto lo aveva in casa: Lautaro. Lui e Lukaku hanno segnato 30 gol, fra campionato e Champions. Abbastanza per togliere ai nostalgici di Icardi ogni speranza di rivederlo in nerazzurro.

Fabio Paratici, regista del mercato bianconero, dopo un’estate di corteggiamento, sembra avere allentato la presa. Ma è solo tattica, l’amore per Maurito è più vivo che mai: oggi la Juventus lì davanti è al completo, ma Ronaldo il prossimo 5 febbraio compirà 35 anni e Higuain, che sogna un finale di carriera al River Plate, va per i 33. A Torino, come dimostrato con il quasi 34enne Mandzukic, non si fanno problemi a rottamare i giocatori quando è il momento. Quindi il quasi 27enne Icardi spera. E con lui Wanda, che nei prossimi 4 mesi potrà smentire, ammiccare, confermare, ritrattare, lasciare intendere, dichiarare e postare come ha fatto nell’ultimo anno. Potrà anche cambiare idea, certo. Ma oggi il futuro del marito lo immagina bianconero. Piccolo particolare: l’Inter deve essere d’accordo. Sul contratto di Icardi pende una clausola di svincolo da 110 milioni, valida per l’estero. Alle italiane tocca sedersi al tavolo e trattare. Una prospettiva difficile da immaginare, con Inter e Juve appaiate in testa al campionato. Ma il 30 giugno è lontano. Fino ad allora, Icardi potrà godersi Parigi.