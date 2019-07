Napoli sogna, Gazzetta: Con Icardi e James sarebbe una super squadra e giocherebbe così [GRAFICO]

Calciomercato Napoli - Le voci di un interessamento di De Laurentiis per Icardi, in uscita dall'Inter, e la mai nascosta corte serrata del club azzurro a James, fanno sognare i tifosi nerazzurri. Ecco come secondo l'edizione on line della Gazzetta dello Sport potrebbe schierarsi la squadra di Ancelotti nel 2019-20 se i colpi venissero messi davvero a segno

Napoli dei sogni secondo la Gazzetta dello Sport

James Rodriguez al Napoli le ultimissime da Gazzetta