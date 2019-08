Tuttosport - Napoli in pole su Icardi se aprisse all'addio! L'Inter chiede 75 milioni, l'argentino arrabbiato con la società

Mercato Napoli- Come riportato da Tuttosport, Antonio Conte non è fortunato con gli attaccanti. Dalla stagione 2013-’14, l’ultima alla Juventus, il tecnico ha sempre avuto qualche tormento legato ai suoi attaccanti e quanto sta accadendo con Mauro Icardi, di fatto, rispecchia il recente passato. Nell’estate del 2013, nonostante la Juventus avesse acquistato Llorente e Tevez, Conte non prese bene la cessione il 30 agosto, dunque a poche ore dalla chiusura del mercato, di un suo fedelissimo come Matri. Il tecnico nel 2014 andò poi in Nazionale, dove non prese mai in considerazione Balotelli. L’ultima gara con l’Italia? I quarti dell’Europeo 2016 con gli azzurri eliminati dalla Germania ai rigori per colpa, soprattutto, degli errori delle punte Zaza e Pellè. Poi il biennio al Chelsea. Vittoria della Premier il primo anno con Diego Costa centravanti da 20 gol; silurato, però, poi dallo stesso tecnico via sms nell’estate 2017. Il neo allenatore nerazzurro avrebbe voluto rimpiazzare lo spagnolo con Lukaku, ma, come noto, il belga andò allo United di Mourinho. E adesso la telenovela Icardi.

Icardi-Inter, la situazione