"Icardi mai più all'Inter", Conte scarica l'argentino! Marotta lo comunicherà a Wanda Nara

Ultime mercato Inter - E' rottura totale tra l'Inter e Mauro Icardi. Con l'arrivo di Antonio Conte in panchina, il bomber argentino è ancora più lontano dalla casacca nerazzurra: il neo tecnico non ha intenzione di tenere in rosa un calciatore che ha dimostrato di avere comportamenti sbagliati. La prima regola dell'ex tecnico della Juevntus è tagliar fuori dal progetto chiunque possa creare probemi di spogliatoio. Così come fatto con Diego Costa in passato.

Ultimissime Inter - Icardi lascerà Milano

Il messaggio di Icardi fu chiaro: "Voglio restare, provare a convincere Conte in ritiro. Lasciatemi dimostrare cosa posso dare partendo per il ritiro insieme". Conte ha dato mandato alla società di far sapere ad Icardi che non farà mai parte del suo progetto, non rientrerà nei piani, mai più in maglia nerazzurra dopo esserne stato bomber e capitano a lungo. Marotta e Ausilio lo comunicheranno a Wanda Nara nel prossimo incontro già fissato. A riportare la notizia il portale Calciomercato.com.