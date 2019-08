Icardi e Lozano al Napoli, retroscena CorSport: il mister ha già chiamato El Chucky, ora tocca al bomber argentino

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un interessante retroscena di calciomercato che vede protagonista Carlo Ancelotti:

"E’ andata più o meno così, ma da un bel po’, ed è comunque rimasto quel senso di vaga certezza che solo il mercato sa offrire: perché domani non è mai un altro giorno e ora tra commissioni, diritti di immagine e bonus non basta il gradimento. Ma il tour telefonico internazionale è cominciato a gennaio, e ce ne vorrà ancora un pochino, però intanto Ancelotti ha fatto un personalissimo giro del Mondo, ha telefonato a Manolas e poi ad Elmas, s’è intrattenuto con Lozano e ora, avendo percezione che il pallone rischia di rotolare altrove, ha già il numero di Maurito Icardi in agenda"