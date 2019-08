Icardi al Napoli, Il Roma: ADL offre 25 milioni più Milik all'Inter, manca il sì dell'argentino che vuole la Juve

Icardi al Napoli - Mauro Icardi è un'occasione da non perdere per il Napoli anche se l'attaccante argentino vuole soltanto vestire la maglia della Juventus. De Laurentiis ci proverà in tutti modi a convincerlo, disposto anche a sacrificare Arek Milik. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Roma.

Insomma, il Napoli oggi ha tutte le condizioni, apparentemente, a proprio favore. Nel senso che può perfino proporre all’Inter il sostituto di Dzeko. Si tratta di Arkadiusz Milik, che De Laurentiis è disposto a cedere, viste anche le difficoltà per il rinnovo del contratto. Dopo il rinnovo di Dzeko è questa l'idea del presidente azzurro. Un'offerta subito recapitata all'Inter per convincere Marotta e i cinesi. Milik e 25 milioni per Mauro Icardi. Una sorta di scambio più grosso conguaglio. Un'offerta irrinunciabile, perché Icardi è fuori rosa (di fatto) e Milik avrebbe le caratteristiche idonee per fare ciò che Conte avrebbe chiesto a Dzeko. Solo approcci, ma per ora l'Inter non ha risposto, e per giunta il Napoli non ha il sì di Icardi. Questo il vero problema che assilla De Laurentiis. L'argentino sembra quasi impazzito: vuole solo la Juve (che intanto non lo chiama) e si dice disposto a rimanere fermo all’Inter per un anno intero, quando scadrà il suo contratto. A De Laurentiis tutto ciò non sembra vero, e per questo insiste. Bisogna convincere il calciatore a vestire l'azzurro, e per quel che riguarda Milik all'Inter servirà, ovviamente, l'ok del polacco, che intanto si allena ancora a parte e che sta accusando negativamente il clima di sfiducia che sente da parte dell'ambiente.