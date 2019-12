Ibrahimovic-Napoli, l'idea si allontana: Milan pronto a chiudere per fine anno

Ultime calciomercato Napoli. La suggestione Zlatan Ibrahimovic sembra destinata a restare tale per i tifosi azzurri: secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il Milan avrebbe infatti intenzione di presentare il centravanti svedese entro la fine dell'anno. Ecco spiagato il perchè:

"Il sogno è di presentare al pubblico del Diavolo, depresso per i recenti risultati, Zlatan Ibrahimovic il 15 dicembre prossimo quando in occasione della festa per il 120° compleanno del Milan — che cadrà il giorno seguente — tanti ex sono stati invitati a San Siro e alla cena che si terrà la stessa sera.

Per quella data lo svedese avrà sciolto le riserve sul futuro e risolto i dilemmi interiori se tornare a 38 anni in un campionato dove ha vinto cinque scudetti e regalato gol pazzeschi. Boban e Maldini lo aspettano, consapevoli che il fondo Elliott, se ha avallato la proposta di 6 milioni per un contratto di 18 mesi allo svedese, consentirà altri investimenti solo a fronte di preventive uscite".