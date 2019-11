Clamoroso Ibrahimovic, ha firmato con l'Hammarby? Spunta un annuncio via Instagram [VIDEO]

Calciomercato Napoli - Colpo di scena Ibrahimovic: potrebbe aver firmato con l'Hammarby! Tra Napoli, Milan, Tottenham e Bologna, alla fine potrebbe spuntarla il club svedese per un suggestivo ritorno in patria.

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi su Ibrahimovic: firma con Hammarby?

E' infatti di stamattina l'annuncio silente dello stesso attaccante via Instagram, il quale ha postato un video in cui mostra la maglia del club scandinavo col suo nome. Un fulmine a ciel sereno, proprio quando la Serie A aspettava il verdetto finale quasi con la certezza di un ritorno in Italia indipendentemente dalla meta finale.